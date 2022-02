Ritardi sulle Olimipadi Milano Cortina? "Non sia scusa per commissariare"

Entra nel vivo il dibattito sulle opere da realizzare in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E' appena avvenuto il passaggio di consegna della bandiera olimpica coi cinque cerchi, dopo la chiusura dei giochi di Pechino, e qualcuno inizia a parlare di ritardo da recuperare. Non un qualcuno 'qualunque', ma Attilio Fontana e Beppe Sala: il presidente della Lombardia e il sindaco di Milano.

"Abbiamo i riflettori puntati e dobbiamo lavorare e recuperare un po' di ritardo accumulato", ha detto ad esempio Fontana accogliendo la bandiera a Malpensa. Una frase che fa presagire a qualcuno la possibilità che intervenga un 'commissariamento' per fare più in fretta, velocizzando le procedure. Una strada, questa, che Monica Forte, consigliera regionale dei 5 Stelle ma in particolare presidente della commissione regionale antimafia, chiede di non percorrere.

"L'assegnazione delle Olimpiadi è avvenuta nel 2019", afferma Forte: "E' assurdo si paventi la possibilità di essere già in emergenza e in ritardo con lo stanziamento di fondi ed i relativi lavori. Il rischio che si correrebbe, qualora si scegliesse la via delle formule commissariali tanto utilizzate in passato per i grandi eventi, sarebbe quello di veder derogate alcune norme di tutela e prevenzione".

Prevenzione, quindi, "giocando d'anticipo senza arrivare a strumenti d'emergenza e rinunciando ai controlli". Secondo la presidente della commissione antimafia, che recupera una sua vecchia proposta del 2019, l'ideale sarebbe istituire un comitato di esperti per contrastare l'infiltrazione mafiosa in Milano-Cortina 2026. "Credo che possa essere uno strumento molto utile a tutela delle istituzioni", afferma la consigliera.