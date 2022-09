Fine delle bonifiche, via ai lavori per il villaggio olimpico

Iniziano i lavori di scavo, preparatori per costruire il villaggio olimpico, nell'area dello Scalo Romana. Sono infatti stati conclusi i lavori preventivi di bonifica del terreno. Il Fondo Porta Romana, promosso e gestito da Coima Sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e Coima Esg City Impact, ha presentato al Comune di Milano il titolo per iniziare scavi e opere propedeutiche a realizzare il villaggio olimpico, in attesa che sia perfezionato il permesso di costruire convenzionato.

La tempistica di consegna del villaggio olimpico prevede la 'dead line' del 31 luglio 2025. Le olimpiadi e paralimpiadi invernali si svolgeranno nel 2026. Successivamente il villaggio, posizionato a sud-ovest dello Scalo Romana, sarà trasformato in housing per studenti con più di 1.400 posti letto.

La storia del villaggio olimpico allo Scalo Romana

Lo spazio era stato venduto nel 2020 da Ferrovie dello Stato al Fondo Porta Romana, che se l'era aggiudicato con un'offerta di 180 milioni di euro battendo una ventina di concorrenti. L'area, di circa venti ettari, era già stata predestinata ad essere la sede del villaggio olimpico per i giochi invernali Milano-Cortina 2026 con gli alloggi per gli atleti olimpici e paralimpici e, al termine della competizione, ne era già stata stabilita la riconversione in studentato.

Lo Scalo Romana era già destinato a rinnovarsi con il parziale interramento della linea ferroviaria, la copertura con una collina verde e la realizzazione di un cavalcavia per unire i quartieri a sud-est, già in fase di rinnovamento, con il centro di Milano. Nel mese di luglio del 2021 era stato presentato il masterplan, con l'assegnazione del progetto a Skidmore, Owings & Merrill. Sarà costituito da edifici bassi e diffusi, integrato con servizi per essere, in futuro, un quartiere cittadino aperto, con spazi pedonalli e piazze. Il villaggio occuperà circa 60mila metri quadrati.