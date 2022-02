Saranno le scuole d'Italia a disegnare la mascotte delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Saranno gli studenti delle scuole di tutt'Italia a disegnare le mascottte per i giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. L'ideazione delle mascotte si maturerà infatti con un concorso d'idee promosso dal ministero dell'istruzione e dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

Il contest, aperto alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie di tutto il territorio nazionale, consentirà ai docenti di coinvolgere studentesse e studenti e, attraverso i valori legati all'olimpismo e paralimpismo, incoraggiarli a compiere scelte sostenibili dentro e fuori l'aula, nel rispetto dell'altro, dell'ambiente e del fair play.

La partecipazione è ammessa per classe o per istituto e le istituzioni scolastiche potranno presentare le proposte entro le ore 14 del 25 marzo 2022, attraverso la rilevazione 'Concorso di idee La scuola per le Mascotte di Milano Cortina 2026' presente all'interno della piattaforma Pimer/Monitor. Una prima selezione verrà effettuata dagli uffici scolastici regionali mentre una seconda selezione avverrà a livello nazionale. Nella primavera del 2023 le proposte finaliste saranno votate da una giuria popolare.

La mascotte di Pechino 2022

La mascotte scelta per i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 (quelli che precedono Milano-Cortina) è un panda di nome Bing Dwen Dwen, con un guscio di ghiaccio che lo rende simile a un astronauta. Disegnato da Cao Xue, direttore della scuola di comunicazione visuale all'accademia di belle arti di Guangzhou, è stato scelto attraverso un concorso internazionale in seguito al quale sono arrivate 5.800 proposte.