Olimpiadi invernali, il Piemonte vuole ospitare almeno il trampolino e il bob

Il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio (Lega) non molla. Vuole ad ogni costo portare qualcosa delle Olimpiadi invernali del 2026 nel suo territorio. Le titubanze di Torino, anni fa, avevano convinto il Governo e il Coni a limitare l'organizzazione a Milano e Cortina d'Ampezzo, i cui sindaci e presidenti di Regione erano invece convinti sulla strada dei cinque cerchi olimpici. Ma adesso la città di Torino e la Regione Piemonte sono decisamente tornate alla carica.

Cirio si è sentito col sindaco di Milano, Beppe Sala, il quale gli ha detto che ormai è tutto deciso. Il Coni e il comitato olimpico internazionale hanno in mano un dossier molto preciso, che prevede impianti in Lombardia (coinvolgendo la Valtellina) e in Veneto. Punto. Ma Circio non sembra ancora disposto ad alzare bandiera bianca.

Per il presidente di Regione Piemonte non si tratta di ridiscutere tutto il dossier né il brand Milano-Cortina: "I tempi sono passati e ne siamo ben consapevoli. Se si trattasse di ridiscutere il tutto, avrebbero ragione Sala e Zaia", ha commentato all'agenzia Dire: "Ma non si tratta di rubare le Olimpiadi o cambiarne il nome; solo di portare qualche gara in Piemonte per evitare sprechi". Il risparmio ammonterebbe ad almeno 300 milioni di euro sfruttando impianti piemontesi, che magari sono in disuso e dovrebbero essere smantellati, evitando di realizzarne di nuovi apposta per i giochi.

"E' paradossale - commenta Cirio - che qui il pubblico metta soldi per eliminare impianti sciistici perché hanno consumato suolo e dobbiamo restituirli alla natura, e dall'altra parte metta soldi per costruirli uguali a pochi centinaia di chilometri da qui". Gli esempi a cui pensa il presidente di Regione Piemonte sono la pista da bob, costruita per le Olimpiadi del 2006 a Cesana Torinese e ormai chiusa da dieci anni, e lo stadio di trampolino a Pragelato.