Il quartier generale delle olimpiadi sorgerà a Milano

A Milano sorgerà il quartier generale delle Olimpiadi Milano-Cortina, una sede che affiancherà quelle già attive di Roma e Cortina. È quanto è emerso nella mattinata di martedì 20 dicembre durante un incontro organizzato al Mit tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’ad della Società "Infrastrutture Milano-Cortina 2026" Luigivalerio Sant’Andrea e - in collegamento - il presidente della Società Veronica Vecchi. Per il momento non è stata definita una data in cui l'ufficio diventerà operativo ma è stato comunicato che la sede sarà operativa a inizio 2023.

L'incontro di martedì, inoltre, è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione sugli interventi infrastrutturali connessi allo svolgimento dell'evento olimpico. Manca sempre meno ai giochi olimpici e il timore è che alcune opere possano arrivare in ritardo.

Nei gironi scorsi il ministero delle infrastrutture ha disposto la ripartizione di 33 milioni di euro per interventi di "legacy olimpica", in coerenza con gli indirizzi espressi dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse erogate sono destinate a finanziare interventi di riqualificazione di immobili pubblici nei comuni che ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, a esempio Cortina d’Ampezzo, Bormio e Livigno; immobili che al termine dell'event rimaranno a disposizione degli enti territoriali.