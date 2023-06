Palaitalia, cominciano i lavori. Ma c'è il dubbio sul Palasharp: sarà sede delle Olimpiadi o no?

Questione di giorni, ore, poi inizieranno i lavori per realizzare il Palaitalia a Santa Giulia, periferia di Milano, il palazzetto da 15mila posti destinato a diventare la casa dell'hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. È stato appena firmato l'atto notarile per la cessione del terreno alla Eventim, la società tedesca che costruirà e poi gestirà il palazzetto, e subito dopo il Comune ha rilasciato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). "I tempi sono stretti ma, al momento, ancora nei limiti di quella che è la nostra programmazione", ha commentato martedì mattina Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, in conferenza stampa.

Più lontano l'inizio dei lavori all'ex Palasharp di Lampugnano, che si chiamerà Milano Hockey Arena e (per le Olimpiadi) dovrebbe ospitare le gare di hockey femminile. "Siamo nella fase di valutazione del progetto esecutivo da parte dell'operatore privato - ha spiegato Varnier - e, non appena concorderemo le ultime modifiche, inizieranno i lavori".

I lavori al Palasharp consistono però in una ristrutturazione dell'esistente, il che diminuisce la preoccupazione nell'amministrazione milanese. Ma sul Palasharp si è sollevata anche l'ipotesi che non sia più una sede dei giochi olimpici. Lo ha spiegato nel dettaglio l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi."Non siamo in grado di dire se il Palasharp potrebbe non essere più una sede dei giochi", ha detto: "È stata chiusa da poco la conferenza dei servizi. Il progetto c'è, stiamo valutando se può essere una delle sedi". In questo caso il gestore (vincitore del bando) è l'accoppiata Ticketone-Mca Events.