"È tutto legittimo": il Consiglio di Stato sblocca i lavori per il Palasharp

Tutto secondo le leggi. Tutto legittimo. E così il Palasharp torna in a sognare le Olimpiadi. Nelle scorse ore il Consiglio di Stato ha accertato la completa legittimità della procedura di project financing per la riqualificazione del Palasharp sia per la parte che prevede la ristrutturazione dell’edificio sia per quanto riguarda l’iter di gara avviato. Il fatto è stato comunicato da Palazzo Marino nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre.

Il Consiglio di Stato ha quindi in parte riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia consentendo all’iter di gara, che era stato sospeso, di essere riavviato. "Un passo importante verso la realizzazione della struttura che ospiterà le gare di hockey femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026", fanno sapere da Palazzo Marino.

Come verrà riqualificato il Palasharp

La struttura esistente verrà in parte riutilizzata, ad esempio nella parte metallica. L'ingresso sarà realizzato in modo da essere vicino alla stazione del metrò, e il palazzetto avrà pannelli solari e un collegamento con il sistema di teleriscaldamento, nonché interventi di abbattimento acustico per non recare fastidio al vicinato. La capienza varierà a seconda dell'evento in programma: per l'hockey circa cinquemila persone, per il tennis e la pallavolo poco più di seimila, per i concerti e gli spettacoli circa settemila.

Secondo le anticipazioni, il progetto proposto da Ticketone-Mca per l'ex Palasharp è molto simile allo Zenith Music Hall di Strasburgo, disegnato da Massimiliano e Doriana Fuksas, ispirato ad una grande lanterna rosso-arancione.