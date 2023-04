Sarà a Milano la pista di pattinaggio delle olimpiadi

Il progetto esecutivo arriverà tra qualche settimana, i lavori dovrebbero iniziare tra qualche mese, ma ormai è certo. Sarà a Milano - e più precisamente nei padiglioni della Fiera - la pista di pattinaggio su ghiaccio delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione di Fondazione Fiera che, nella giornata di martedì 18 aprile, ha approvato all'unanimità il progetto.

Dopo attente analisi, considerate le caratteristiche delle due soluzioni proposte e le riflessioni emerse nell’ultima Cabina di regia tenutasi la scorsa settimana a Roma - si legge nella nota diffusa dalla Fondazione -, il consiglio di amministrazione del Comitato organizzatore si è espresso all’unanimità a favore del progetto Fiera Rho di Milano. Inizialmente l'impianto sarebbe dovuto sorgere a Baselga del Piné in provincia di Trento. Il progetto è stato abbandonato perché i costi stimati erano lievitati: dai 50 milioni iniziali le stime avevano raggiunto quota 70-75 milioni.

Inizialmente era circolata l'idea di trasferire le competizioni all'Oval di Torino, sede delle gare di pattinaggio dei giochi olimpici del 2006, ma l'ipotesi della Fiera è risultata decisamente più vincente. Soprattutto sotto il punto di vista economico. L'impianto in Fiera sarà finanziato interamente da capitali privati, ma non è il solo punto forte: c'è il vantaggio della continuità territoriale che contribuirà a un abbattimento dei costi operativi. "Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, ai temi logistici relativi allo spostamento degli atleti, degli staff delle federazioni e degli arbitri; ai costi di vitto e alloggio e a quelli di una workforce dedicata e distaccata presso la nuova venue; o, ancora, agli introiti derivanti dall’acquisto multiplo di biglietti: grazie alla continuità territoriale il tifoso potrà, infatti, fruire di un maggior numero di gare nella stessa città", si legge in una nota della Fondazione Fiera.

Il progetto

Il progetto per l'impianto per le gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a Rho Fiera, come ricorda in una nota Fondazione Fiera Milano, prevede l’unificazione dei padiglioni 13 e 15 in un unico spazio per un totale di oltre 35mila metri quadrati di superficie coperta in grado di ospitare la pista di velocità di 400 metri, una tribuna da circa 6.500 posti a sedere con visibilità totale del circuito, oltre a una pista lunga di allenamento, spogliatoi e ulteriori strutture necessarie all’organizzazione come un impianto di condizionamento e regolazione dell’umidità in grado di garantire le più idonee condizioni di mantenimento delle superfici ghiacciate secondo i requisiti della Federazione internazionale di pattinaggio (30-40 % umidità e 15 gradi centigradi a livello ghiaccio). I padiglioni sono già dotati di servizi a supporto delle manifestazioni quali biglietteria, sale riunioni, bar, ristorante self-service.

Il padiglione 24 sarà dedicato alla realizzazione di un media center e ad ambienti di supporto all’evento. La struttura, "sostenibile dal punto di vista ambientale", sarà alimentata quasi esclusivamente dall’impianto fotovoltaico, tra i più grandi installati in Europa sulle coperture dei padiglioni fieristici, che oggi raggiunge una potenza di 12,1 Mwp e che entro il 2024 sarà ampliato fino a 15 Mwp. Il condizionamento invernale sarà generato dall’impianto di teleriscaldamento proveniente dal termovalorizzatore del comune di Milano che sfrutta l’incenerimento dei rifiuti della città. A disposizione dell’impianto circa 6mila posti auto per il pubblico e 1.500 per staff e personale di servizio, oltre alla dotazione infrastrutturale pubblica come metropolitana e servizio ferroviario.

"Fondamentale - sottolinea Fondazione Fiera in una nota - è stata la volontà degli organizzatori di fiere, che si svolgeranno in concomitanza al periodo olimpico, di contribuire a questa operazione dimostrando da subito disponibilità e apertura ad adeguarsi alle esigenze emerse dallo sviluppo del progetto".