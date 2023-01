Sul pattinaggio a Torino per le Olimpiadi, Sala e Fontana la pensano allo stesso modo

Dopo il governatore lombardo Attilio Fontana, anche il sindaco di Milano Beppe Sala si schiera contro l'ipotesi che il pattinaggio di velocità, disciplina olimpica, si trasferisca a Torino, all'Oval del Lingotto, in seguito alla sopravvenuta impossibilità di realizzare il nuovo impianto in Trentino per l'aumento esponenziale dei costi.

"Se la pista può essere tenuta a Milano - ha detto Sala lunedì mattina - è giusto così. Stiamo verificando se ci sono le condizioni. Torino, a suo tempo, aveva rinunciato" a far parte della partita olimpica, "quindi è molto più giusto che rimanga a Milano o in una delle sedi naturali delle Olimpiadi".

Solo se non si potesse tenere tra Milano, la Valtellina e Cortina il pattinaggio, allora "si può ragionare su Torino". In precedenza, era stato Fontana a chiudere all'ipotesi che il capoluogo piemontese tornasse a far parte della partita olimpica in extremis, con le stesse motivazioni addotte ora dal sindaco di Milano: "Non ci hanno voluto, non ci meritano". Le Olimpiadi invernali del 2026 avrebbero dovuto essere organizzate da Milano, Cortina d'Ampezzo e Torino, ma quasi all'ultimo momento il consiglio comunale torinese (dominato allora dal Movimento 5 Stelle) decise di sfilarsi.

L'impianto di pattinaggio di velocità che avrebbe dovuto essere costruito a Baseglia di Pinè, in provincia di Trento, ha avuto un lievitamento di costi fino a 70 milioni di euro, diventando insostenibile. A quel punto il sindaco di Torino e il governatore del Piemonte hanno lanciato l'idea di spostare a Torino, all'Oval del Lingotto, la disciplina. L'Oval era stato realizzato per le Olimpiadi torinesi del 2006 e oggi è integrato negli spazi espositivi e fieristici del Lingotto. L'impianto avrebbe comunque bisogno di una ristrutturazione da almeno 15 milioni di euro.

Nella stessa giornata di lunedì, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, anche lui a Milano, ha commentato che "chi ha i soldi per fare l'impianto lo faccia", che sia in Lombardia o in Piemonte.