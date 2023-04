Olimpiadi, è sempre più vicina la pista di pattinaggio in Fiera

Potrebbe (concretamente) sorgere nei padiglioni della Fiera di Milano la pista di pattinaggio per le olimpiadi invernali del 2026. Per il momento c'è solo una certezza: non si farà a Baselga di Piné, comune veneto in cui erano previste originariamente. Il motivo? Uno solo: l'adeguamento della pista veneta sarebbe costato molto di più del preventivo originale (lievitato da 50 a 70-75 milioni.

"Per noi l'impianto di speed skating in Fiera Milano Rho non può che essere la scelta da fare perché in termini di operatività e quindi anche di budget è la soluzione più vantaggiosa". Lo ha detto Andrea Francisi, games operations Milano Cortina 2026, intervenuto assieme a Christian Malangone, direttore generale del comune di Milano e componente del Cda della Fondazione Milano Cortina 2026 nel corso della commissione Olimpiadi e Paralimpiadi di palazzo Marino per aggiornare i consiglieri sulla riunione avuta a Losanna la settimana scorsa con l'executive board del Cio. "A Milano organizzeremo talmente tanti servizi che aggiungerne uno poco cambia: andare in un'altra località, qualsiasi essa sia aumenta i costi - ha spiegato Francisi -. A Torino c'è l'Oval, realizzato nel 2006 per le Olimpiadi ma di cui non conosciamo lo stato dell'arte perché dal 2010 non viene utilizzato. Approfondiremo la questione nel prossimo Cda e nella prossima cabina di regia ma siamo convinti che coi tempi giusti potremmo fornire una pista adeguata specie per i parametri di umidità che incidono sullo stato del ghiaccio per le competizioni".

Nei giorni scorsi c'è stato un incontro in Fiera con il Cio, l'Unione internazionale di pattinaggio, i tecnici della Fiera alla quale hanno partecipato anche tre aziende specializzate nella realizzazione di questo genere di impianti. Stando a quanto emerso durante la commissione l'investimento sarebbe realizzato dalla Fondazione Fiera che unirebbe due padiglioni ottenendone uno di dimensioni uniche che potrebbe ospitare altri eventi sportivi, fiere o spettacoli. "Per quanto riguarda la concessione rispetto all'utilizzo, stiamo valutando l'ipotesi di partnership, di sponsorizzazione nel senso che la fiera riceverebbe visibilità, come avviene per tantissime altre situazioni", ha aggiunto Francisi.