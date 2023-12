Pista da bob per le Olimpiadi, secondo Fontana la decisione arriverà a breve

Non è stato ancora risolto il rebus della pista da bob per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La collocazione dell'impianto è "la problematica più rilevante". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che però è convinto che si arriverà a una "soluzione a breve", forse entro la fine del 2023.

"Ora i nodi devono venire al pettine e dobbiamo fare una scelta - ha detto parlando a Aria Pulita su 7Gold - Io sono assolutamente favorevole che la pista resti nella sua collocazione originariamente prevista nel dossier di candidatura a Cortina. Stanno facendo delle ultime valutazioni che dovrebbero arrivare a giorni e poi potremo stabilire quale sarà la pista su cui si correranno le gare di bob".

Nei giorni scorsi il ministro dello sport Andrea Abodi aveva fatto sapere che l'impianto verrà realizzato in Italia, l'idea di "regalare" la competizione ad altre nazioni europee è stata stata dunque accantonata. Potrebbe essere ristrutturata la pista di Cesana Torinese (per 34 milioni di euro) o potrebbe sorgerne una a Cortina, ma più piccola rispetto a quella originale (saltata per via degli extra costi).

Da Cortina a Cesana (o Sankt Moritz)

Inizialmente la pista avrebbe dovuto essere realizzata a Cortina, ma si è deciso di trovare un'altra soluzione per l'aumento esponenziale dei costi. Immediatamente si è fatto avanti il Piemonte, proponendo di ristrutturare quella di Cesana Torinese, utilizzata per le Olimpiadi di Torino del 2006 e in disuso dal 2012. Il costo sarebbe, secondo le ultime stime, di circa 34 milioni. Ma il Cio (Comitato internazionale olimpico) continua a spingere per trovare una pista fuori dall'Italia: a Sankt Moritz e Innsbruk ce ne sono due, attive, pronte. La prima sarebbe anche piuttosto vicina al villaggio olimpico che verrà realizzato a Livigno.

La difesa della 'italianità' delle gare olimpiche sembra quindi prevalere, prendendo per buone le parole del ministro. È un tema su cui hanno fatto molta leva i piemontesi, speranzosi di tornare in 'pista' in extremis per le Olimpiadi (snobbate dalla città di Torino ai tempi dell'amministrazione targata 5 Stelle); ed è un tema che incontra indubbiamente il favore di molte persone, quasi come se avere tre gare all'estero facesse venire meno il significato 'nazionale' di un'Olimpiade.