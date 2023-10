La lite tra Lombardia e Veneto sulle Olimpiadi

Rischia d'innescarsi una lite tra Veneto e Lombardia sulle gare olimpiche del 2026, "a margine" del pasticciaccio della pista di bob di Cortina d'Ampezzo (che non è ancora stato risolto). Il nodo sta nel numero di gare previste nell'una e nell'altra regione: se a Cortina (Veneto) vengono a mancare le tre discipline che si svolgerebbero sulla pista (bob, slittino e skeleton), per i veneti ne resterebbero troppo poche; ma in Lombardia non sono tutti d'accordo nel rivedere le assegnazioni alle varie località. Dalle due regioni si affilano già le sciabole: "Redistribuiamo le gare", "No, sarebbe uno scippo".

Per capire da dove nasce questa (possibile) lite, dobbiamo riavvolgere il nastro e parlare della pista di bob a Cortina d'Ampezzo, che attualmente non esiste, ma era nei piani che dovesse essere realizzata, per la non tanto modica cifra di 120 milioni di euro. Ma un bando per la realizzazione è andato deserto e ora mancherebbero i tempi tecnici. Anche perché il Cio (Comitato internazionale olimpico) vorrebbe testare gli impianti nel 2024.

Non essendoci modo di svolgere quelle gare altrove in Veneto, il governo ha deciso di bussare a Innsbruk o Sankt Moritz, dove gli impianti sono pronti da utilizzare. E qui si apre una parentesi, perché nel 2006, a Cesana in Val di Susa, era stata già costruita una pista per il bob, per le olimpiadi di Torino, e per rimetterla in sesto servirebbero "appena" 14 milioni (anche se una carta di qualche anno fa, quando sembrava che Torino potesse far parte delle olimpiadi 2026, dice 31 milioni). Peccato che a Cesana la pista sia completamente abbandonata dal 2012, e anche dopo il 2006 non è che fosse stata usata poi tanto. Insomma, non sembra valer molto la pena ristrutturarla, pensano in tanti. Ma il governo, date le scontate proteste dei torinesi, che invece vorrebbero cogliere l'occasione per ristrutturare il loro impianto, ci starebbe ripensando.

Zaia: "Riequilibrare le gare"

Chiusa comunque la parentesi: perché, ovunque vadano bob, slittino e skeleton, sicuramente non saranno in Veneto. E così ecco Luca Zaia, governatore del Veneto, che ha scritto al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò e, mercoledì, ha spiegato il concetto: "Le olimpiadi le facciamo in due, non c'è solo la Lombardia. La candidatura era Milano-Cortina, con un'equa distribuzione delle discipline. Nel frattempo sono cambiate molte cose, ed è corretto che si punti a un riequilibrio". Per l'esponente leghista veneto è "un fatto di buon senso, non si possono fare solo curling e discesa femminile a Cortina".

Pd lombardo: "Sarebbe uno scippo"

C'è già un'ipotesi, non confermata ma sulla bocca di tutti: trasferire, come compensazione, la gran parte delle gare paralimpiche trasferite in Veneto. Ma questo in Lombardia non piace. O almeno non piace al Partito democratico, il cui capogruppo in consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino, parla di "danno gravissimo per la nostra regione" e chiede al governatore lombardo Attilio Fontana (leghista come Zaia) se "ha qualcosa da dire". Non è da meno un altro lombardo del Pd, il consigliere regionale lecchese Gian Mario Fragomeli: "Se il Veneto ci scippa parte delle gare, qui avremo milioni di mancati incassi. E non possiamo permetterlo". Per Fragomeli è essenziale che la regione Lombardia ora relazioni con precisione sull'avanzamento di "15 opere essenziali e indifferibili e 28 essenziali, tra impianti e infrastrutture", ma soprattutto che "si faccia parte attiva nella trattativa con il governo e il Veneto".