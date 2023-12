Olimpiadi, la pista di bob sarà in Italia

Che sia la ristrutturazione della pista di Cesana Torinese (per 34 milioni di euro) o una nuova pista a Cortina d'Ampezzo (ma low cost, non come quella 'saltata' per via dei costi extra), l'impianto per le gare di bob, slittino e skeleton delle Olimpiadi invernali del 2026 sarà in Italia. Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi a margine di un dibattito ad Atreju, la manifestazione politica dei giovani di Fratelli d'Italia.

"Dobbiamo trovare una soluzione a un problema reale, sono convinto che la troveremo e sarà italiana", ha detto il ministro. Entro la fine del mese di gennaio la Fondazione Milano-Cortina, che gestisce i giochi olimpici, dovrà indicare una soluzione. Inizialmente il termine era stato fissato al 5 dicembre ma si è deciso per un rinvio. La pista di bob (che ospiterà anche skeleton e slittino) è il 'giallo' delle Olimpiadi del 2026, tanto che lo stesso Abodi ha aggiunto che "ci sono tante altre cose fondamentali delle Olimpiadi e Paralimpiadi che stanno andando molto bene, e mi piacerebbe che se ne parlasse".

Da Cortina a Cesana (o Sankt Moritz)

Inizialmente la pista avrebbe dovuto essere realizzata a Cortina, ma si è deciso di trovare un'altra soluzione per l'aumento esponenziale dei costi. Immediatamente si è fatto avanti il Piemonte, proponendo di ristrutturare quella di Cesana Torinese, utilizzata per le Olimpiadi di Torino del 2006 e in disuso dal 2012. Il costo sarebbe, secondo le ultime stime, di circa 34 milioni. Ma il Cio (Comitato internazionale olimpico) continua a spingere per trovare una pista fuori dall'Italia: a Sankt Moritz e Innsbruk ce ne sono due, attive, pronte. La prima sarebbe anche piuttosto vicina al villaggio olimpico che verrà realizzato a Livigno.

La difesa della 'italianità' delle gare olimpiche sembra quindi prevalere, prendendo per buone le parole del ministro. È un tema su cui hanno fatto molta leva i piemontesi, speranzosi di tornare in 'pista' in extremis per le Olimpiadi (snobbate dalla città di Torino ai tempi dell'amministrazione targata 5 Stelle); ed è un tema che incontra indubbiamente il favore di molte persone, quasi come se avere tre gare all'estero facesse venire meno il significato 'nazionale' di un'Olimpiade.

I ritardi sugli impianti

Sullo sfondo c'è però un'altra questione, quella del ritardo con cui il 'sistema Italia' si sta avvicinando al 2026, alla data fatidica d'inizio dei Giochi. Un ritardo che preoccupa anzitutto i protagonisti di bob, skeleton e slittino (e il Cio), ma non solo: riguarda anche altri impianti, specialmente quelli milanesi di hockey e pattinaggio veloce. La prestigiosa lega americana di hockey su ghiaccio Nhl ha annunciato che potrebbe non inviare i propri atleti a Milano, in particolare all'Arena Santa Giulia (PalaItalia). La consegna degli impianti andrebbe fatta qualche mese prima delle Olimpiadi per i pre-test, ma siamo sul filo del rasoio. O dei pattini.