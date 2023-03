A Milano si discute ancora per la pista di pattinaggio delle olimpiadi

Non è ancora risolto il rebus della pista di pattinaggio per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina. C'è solo una certezza: non si farà a Baslenga del Piné, comune veneto in cui erano previste originariamente. Il motivo? Uno solo: l'adeguamento della pista veneta sarebbe costato molto di più del preventivo originale (lievitato da 50 a 70-75 milioni.

Le ipotesi sul tavolo sono sostanzialmente due: riutilizzare l'impianto dei giochi invernali di Torino 2006 oppure crearne uno temporaneo nei padiglioni della Fiera di Rho-Pero. Il primo impianto necessita di ammodernamenti, il secondo dovrebbe costare circa 15 milioni di euro.. La questione di dove realizzare la competizioni sul ghiaccio "non è un problema di ritardo, anzi quello è un problema di proposta. Noi presenteremo tutte le proposte sul tavolo e poi il Cio deciderà",ha puntualizzato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un incontro con il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, e gli imprenditori del Consiglio Generale dell'associazione imprenditoriale nella sede di via Pantano.

Affrontando l'affaire infrastrutture olimpiche il governatore lombardo ha detto: "La volontà è assolutamente quella di portare avanti e completare tutte le opere". "Mi sembra che oggi anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, si sia dichiarato estremamente ottimista sul fatto che si stiano recuperando tutti i tempi e i ritardi che si erano accumulati. Quindi riusciremo a portare a casa tutto quanto previsto".

Di tutt'altro avviso il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino: "Il ritardo lombardo in vista delle Olimpiadi è inquietante. Il presidente Fontana si ostina a fornire generiche rassicurazioni e non illustra chiaramente le tappe che dimostrino che i nostri timori siano infondati".