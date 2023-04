La pista di pattinaggio in Fiera sarà una eredità per Milano, sostiene Fontana

Per le gare di pattinaggio di velocità sul ghiaccio alle olimpiadi invernali del 2025 "sono convinto che la Fiera di Milano sia la soluzione migliore, ma lasciamo che sia il Cio a decidere, noi ci incontreremo, faremo tutte le valutazioni del caso e trasmetteremo quello che sarà il progetto migliore". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nella mattinata di giovedì 6 aprile.

Secondo il presidente della regione l'impianto sarà una eredità per Milano e "potrà avere tante destinazioni, anche per concerti per attività sportive. È qualcosa di importante anche per la città, proprio come legacy", ha puntualizzato.

La decisione del Cio dovrebbe arrivare a giorni. Le location in lizza sono due: la Fiera di Milano e l'Oval di Torino. C'è solo una certezza: l'impianto non si farà a Baselga di Piné, comune veneto in cui erano previste originariamente. Il motivo? Uno solo: l'adeguamento della pista veneta sarebbe costato molto di più del preventivo originale (lievitato da 50 a 70-75 milioni).