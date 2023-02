Olimpiadi, Sala e Fontana vogliono il pattinaggio su ghiaccio in Fiera

Capitolo elezioni risolto a Milano si torna a parlare di olimpiadi. E il capitolo più scottante è quello della pista di pattinaggio. Per il momento c'è solo una certezza: le gare non si svolgeranno a Baselga di Piné, comune veneto in cui erano previste originariamente. Il motivo? Uno solo: l'adeguamento della pista veneta sarebbe costato molto di più del preventivo originale (lievitato da 50 a 70-75 milioni).

Fontana "l’ho sentito ieri sera. Sono tante le questioni che vanno affrontate insieme, è evidente. Adesso credo che lui si faccia qualche giorno in montagna per riposarsi, giustamente. Poi abbiamo tante cose in agenda, la prima relativa all’ipotesi di portare la pista di pattinaggio veloce per le Olimpiadi invernali 2026 a Milano, in Fiera. Io ci tengo molto e anche lui. Su quello lavoreremo da subito", ha detto il sindaco Sala parlando con i giornalisti a margine delle celebrazioni per i 50 anni del Teatro Elfo Puccini a Palazzo Marino.

La proposta della Fiera di Milano per realizzare lì la pista di pattinaggio veloce per le Olimpiadi invernali 2026, "è una buona proposta. Dobbiamo risolvere una serie di aspetti economici ma credo che ce la faremo", ha puntualizzato Sala.

La pista di pattinaggio in Fiera

L'idea è quella di realizzare una struttura temporanea da allestire per i giochi e smontare una volta terminate le competizioni. La Fiera, infatti, è molto versatile sotto questo punto di vista: è dotata delle infrastrutture necessarie per ospitare sia il "palazzetto del ghiaccio", le tribune, gli spogliatoi e tutti gli altri locali necessari. Inoltre è ben collegata sia con Milano (dove sorgerà il villaggio olimpico) che con il resto del mondo.