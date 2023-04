Sarà a Milano la pista di pattinaggio delle Olimpiadi 2026

La proposta finale sarà presentata al consiglio d'amministrazione della Fondazione MiCo 2026 il prossimo 18 aprile, ma è ormai quasi scontato che la pista di pattinaggio di velocità per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina sarà a Milano, precisamente nell'area di Rho-Fiera, e non all'Oval del Lingotto a Torino. Sarà una struttura temporanea (anche se il governatore lombardo Attilio Fontana aveva pronosticato diversamente, sostenendo che sarà "un'eredità per Milano") e costerà circa 20 milioni, poco più di quelli finora rivelati al pubblico.

È emerso dalla quarta riunione della cabina di regia dei giochi olimpici, che si è svolta mercoledì 12 aprile. Sullo sfondo uno scontro tra il leader della Lega, e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, che avrebbe preferito l'opzione di riadattare l'Oval al Lingotto di Torino (usato per la medesima disciplina alle Olimpiadi del 2006), e il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha tenuto il punto su Rho-Fiera promettendo anche un ricorso alla Corte dei Conti in caso si fosse preferito il capoluogo piemontese.

Per formalizzare la proposta manca (ed è una richiesta di Salvini) una quantificazione esatta dell'investimento che sarà a carico di Fondazione Fiera. Una preferenza per Milano, rispetto a Torino, è stata espressa da Andrea Abodi, ministro dello sport, ma soprattutto, secondo quanto emerge, dal Comitato internazionale olimpico, soprattutto in virtù della temporaneità della struttura, cosa che comporta un minore investimento rispetto a una pista permanente.

La 'gara' Milano-Torino

Il nodo della pista di pattinaggio di velocità si era aperto verso la fine del 2022, quando era stata abbandonata l'idea di ristrutturare la pista esistente a Baselga di Piné, in provincia di Trento, perché i costi preventivati erano lievitati parecchio. In quel momento le amministrazioni piemontesi avevano gettato l'amo della ristrutturazione dell'Oval, incontrando però il netto diniego di Sala.

Torino, infatti, si era già tirata fuori dalla partita olimpica lasciandola solo a Milano e Cortina d'Ampezzo, con un voto in consiglio comunale all'epoca dominato dal Movimento 5 Stelle (la sindaca era Chiara Appendino). La nuova giunta guidata da Stefano Lorusso (centrosinistra) avrebbe voluto tornare nella partita olimpica in extremis, ma con la decisione di mercoledì questa prospettiva è ora quasi impossibile. Anche se Lorusso ha promesso ugualmente che preparerà un dossier "a favore" dell'Oval.