Olimpiadi, sono arrivati (in ritardo) i progetti per le piste di bob in Italia

Sono arrivati i progetti per le piste di bob a Cortina d'Ampezzo e Cesana Torinese, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. Nel primo caso si tratta di realizzare ex novo una pista low cost, che faccia risparmiare rispetto a quella 'saltata' per gli extracosti. Nel secondo, di ristrutturare quella esistente, realizzata per le Olimpiadi invernali torinesi del 2006 e in disuso dal 2012.

La Fondazione Milano Cortina si è riservata di prendere una decisione entro la fine di gennaio del 2024. Il Cio (Comitato internazionale olimpico) ha chiesto che si scelga una pista già esistente, in modo da evitare possibili ritardi incolmabili, e in questo caso ci si dovrebbe rivolgere all'estero (in pole position sarebbero Sankt Moritz e Innsbruk), ma il ministro dello sport Andrea Abodi, qualche giorno fa, ha assicurato che la pista sarà in Italia.

L'arrivo dei progetti è stato riferito da Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine dei Coni Lombardia Awards, non senza un pizzico di polemica: "La cosa divertente - ha detto - è che avrebbe dovuto accadere entro il giorno 13 e oggi è il 19. Ma siamo in Italia, sono sereno ma c'è da ridere". Già in ritardo, insomma.

Malagò ha poi ricostruito la posizione del Cio per la pista all'estero, spiegando che al Cio era già stato comunicato che non si sarebbe potuto realizzare la pista di Cortina (quella originale, a causa degli extracosti), e allora il Cio ha preso la posizione in favore delle piste esistenti oltre confine. "Poi - ha detto Malagò - si sono aperte delle opportunità in Italia. Se i dossier che sono arrivati possono diventare qualcosa di più, da italiano sono contento".