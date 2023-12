Olimpiadi e ritardi, probabile forfait delle stelle dell'hockey

Lo slittamento a fine gennaio della decisione sulla pista di bob per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ma non solo. Il Comitato internazionale olimpico (Cio) è preoccupato per i ritardi che si stanno accumulando sugli impianti. Ritardi che potrebbero compromettere gli eventi test che, però, sono ritenuti fondamentali per la buona riuscita dei giochi.

Ma il Cio non è l'unico a essere preoccupato. Dal nord America, ad esempio, giunge la voce che la lega di hockey su ghiaccio Nhl, National Hockey League (Usa e Canada), potrebbe non inviare i suoi giocatori a Milano nel 2026, come del resto è già successo per i giochi invernali di Pechino del 2022. Il motivo? Anche in questo caso i ritardi. Gary Bettman, commissario della Nhl, commentando lo stato delle cose per l'arena di Milano Santa Giulia, ha affermato: "Non credo che abbiano effettivamente iniziato i lavori". La posa della prima pietra è, in effetti, di fine novembre.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato di 2025 come data "imperativa" per la fine dei lavori, ma bisogna vedere in quale momento dell'anno l'impianto sarà pronto. Secondo Bettman, è stato dato il quarto trimestre come indicazione, che per la Nhl sarebbe il limite massimo per organizzare l'eventuale partecipazione dei 'suoi' atleti.

Ulteriori preoccupazioni sono arrivate anche dall'Isu (International skating union), stavolta in relazione alla pista di pattinaggio di velocità che avrebbe dovuto essere realizzata a Baselga di Piné, in Trentino, e invece si farà alla Fiera di Milano (Rho). Anche in questo caso, il punto di domanda risiede nella possibilità o meno di effettuare i test pre-olimpici, e questo dipenderà esclusivamente dalla data di consegna dell'impianto.

La pista di bob

Si diceva, poi, della pista di bob. Si era parlato del 5 dicembre come data per decidere se procedere con la ristrutturazione dell'impianto di Cesana Torinese (costo: 34 milioni) o rivolgersi altrove, all'estero, dove le piste sono già pronte e attive, come aveva suggerito il Cio. Ma quel giorno la Fondazione Milano-Cortina, riunitasi, ha rinviato a fine gennaio la decisione, riportando anche l'ipotesi di realizzare una pista a Cortina d'Ampezzo, quella stessa pista che era stata esclusa per gli eccessivi costi accumulati.

Si tratterebbe di costruire un impianto 'low cost' in grado di accontentare chi, come il governatore del Veneto Luca Zaia, non aveva gradito l'idea che a Cortina fossero tolte le tre discipline di bob, slittino e skeleton. Il Cio, però, continua a spingere per l'ipotesi estera, in particolare Sankt Moritz.