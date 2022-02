"Milano stupirà il mondo con le Olimpiadi come ha fatto con Expo"

Dodici anni fa la bandiera era quella del Bie e riguardava Expo, stavolta quella olimpica. Ma i passaggi di consegne simili: dalla Cina, allora Shangai oggi Pechino, a Milano. E tra i protagonisti Beppe Sala, nel 2022 in qualità di sindaco di Milano, nel 2010 come commissario e amministratore delegato di Expo 2015 Spa.

I ricordi del primo cittadino si intersecano con l'attualità, nel video che ha pubblicato mercoledì sul suo profilo Instagram. Di ritorno dal viaggio in Cina racconta di avere "preso un bel freddo" allo stadio di Pechino, ma "ne è valsa la pena" perché ha significato portare a Milano la bandiera olimpica: "Sbandierare i cinque anelli davanti al mondo intero è stata una grande emozione e anche un grande onore", ha detto.

Poi Sala ha ricordato i sacrifici e la passione che lui e il suo team hanno profuso per lavorare all'esposizione universale e, per le olimpiadi del 2026 (che si svolgeranno a Milano e Cortina, con gare anche in Valtellina e in Alto Adige), ha affermato: "Vigilerò sul fatto che il lavoro venga svolto allo stesso modo. Ce la faremo, anche questa volta e dimostreremo che Milano sarà di nuovo in grado di stupire il mondo con un nuovo modello di accoglienza, di rispetto dell'ambiente e di efficienza".