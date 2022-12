Olimpiadi: per il Coni va bene inaugurarle a San Siro, ma "va sistemato"

Sarà senz'altro lo stadio di San Siro, quello attuale, il Meazza, il teatro dell'inaugurazione dei giochi olimpici invernali del 2026. Sulle carte non c'è scritto perché, fin dall'inizio, si sapeva già del progetto di Milan e Inter di abbatterlo per costruirne uno nuovo. Sulle carte, dunque, si legge soltanto che l'inaugurazione sarà a Milano e sarà allo stadio, quale che sia. Ma i tempi nel frattempo hanno chiarito che il Meazza sarà sicuramente "in piedi" nel 2026.

"Fin dall'inizio ho detto che la realizzazione del nuovo stadio non è una cosa che ci riguarda, a noi va bene tutto", ha commentato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a Milano il 14 dicembre insieme ad una delegazione del Cio, il Comitato internazionale olimpico. Ma ha aggiunto: "E' evidente che bisogna sistemare delle cose, che non sono in linea con i parametri e le esigenze di una cerimonia di apertura delle Olimpiadi".

Malagò ha poi aggiunto che "in questi tre giorni abbiamo fatto anche visita allo stadio di San Siro nel contesto dei giochi olimpici" e ha sottolineato l'unicità del Meazza: "Non ci risulta che ci sia un altro posto in Italia che possa ospitare 80mila spettatori. Questo non è solo un tema di scenografia, di prestigio ma anche di introiti”.