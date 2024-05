Le opere delle Olimpiadi non si faranno tutte in tempo

Il tempo per le Olimpiadi Milano-Cortina "non è amico". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, giovedì, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento e commentando la recente inchiesta, con due fascicoli: uno per corruzione e turbativa d'asta, sull'appalto dei servizi digitali, a carico tra gli altri dell'ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari; l'altro per abuso d'ufficio e turbativa d'asta, riguardante le assunzioni in Fondazione e ulteriori appalti.

Abodi ha aggiunto che "le opere si faranno tutte, ma non si faranno tutte per le Olimpiadi", e che serve fare leva "sulla compattezza e l'armonia delle istituzioni". Riguardo alle opere, "l'eredità - ha affermato il ministro dello Sport - si può consolidare nel tempo. Quello che è nel dossier, soprattutto le opere pubbliche, verranno realizzate tutte, alcune subito dopo".

Interrogatorio rinviato per Novari

Intanto giovedì è stato rinviato a data da destinarsi l'interrogatorio dell'ex amministratore delegato della Fondazione, Vincenzo Novari, che si sarebbe dovuto tenere in giornata con i pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, coordinati dall'aggiunta Tiziana Siciliano. Da quanto si apprende, il difensore di Novari ha chiesto e ottenuto qualche giorno in più per studiare gli atti.