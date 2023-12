Milano-Cortina, il ministro Abodi: "Persi 2 anni ma arriveremo in tempo"

Procedono con ottimo ritmo i lavori per il futuro villaggio olimpico allo Scalo Romana di Milano, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026. È stato completato il 90% delle opere programmate: i lavori si concluderanno con tre mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista.

È quanto comunicato venerdì 29 dicembre, in seguito al sopralluogo nei punti nevralgici delle Olimpiadi a Milano, effettuato dal ministro dello sport Andrea Abodi, accompagnato dal sindaco Beppe Sala, dal presidente della Regione Attilio Fontana, dall'assessora milanese allo sport Martina Riva e dall'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori.

I lavori procedono anche nelle altre 'locations'. Più spediti a Rho-Fiera, dove due capannoni ospiteranno le gare di pattinaggio veloce (al posto della pista che avrebbe dovuto essere realizzata a Baselga di Piné, in Trentino), meno rapidi a Santa Giulia, dove sono comunque terminate le opere di fondamenta del futuro Palaitalia, il palazzo dello sport che ospiterà l'hockey maschile. Il ritardo nel tabellino di marcia per l'hockey potrebbe comportare l'autoesclusione delle 'stars' americane (Usa e Canada), che programmano con largo anticipo le loro partecipazioni nel mondo.

Il ministro: "Persi due anni"

Parlando allo Scalo Romana, il ministro Abodi ha detto che "essere al 90% dell'opera è un'iniezione di fiducia e la risposta migliore a tanto scetticismo", riferendosi alle recenti 'schermaglie' con il Comitato internazionale olimpico sui tempi di realizzazione delle opere olimpiche. "Secondo me ci sono i tempi, anche se non ne abbiamo troppo, quindi l'importante è non perderne altro", ha aggiunto il ministro: "Forse due anni sulle infrastrutture sono stati persi. Milano ha fatto la scelta di collaborare con privati che stanno dimostrando tutto il loro valore e il senso proprio dell'impresa". E il sindaco Sala ha aggiunto che "anche visivamente si nota una progressione straordinaria, e tecnicamente ci hanno spiegato che arriveremo coi tempi giusti".

La telenovela della pista di bob

A margine si è parlato anche della pista di bob (che ospiterà anche le gare di slittino e skeleton). Abodi ha confermato che l'opzione di Cortina d'Ampezzo, scartata per gli extra costi, è tornata in auge, e ha ribadito di lavorare perché la pista sia in Italia. Come è noto ci sono due piste in lizza: oltre all'ipotesi di Cortina (ma con un netto ridimensionamento dei costi), la ristrutturazione della struttura di Cesana Torinese, risalente al 2006 (Olimpiadi invernali di Torino) e in disuso dal 2012, per la quale sarebbero pronti 34 milioni dagli enti locali. Il Comitato internazionale olimpico, preoccupato per le tempistiche, ha più volte invitato l'Italia a cercare una pista di bob all'estero, tra quelle già pronte e funzionanti, come Innsbruk e Sankt Moritz, quest'ultima col vantaggio di essere relativamente vicina al villaggio olimpico di Livigno.