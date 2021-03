Il logo ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sarà votato dai cittadini

Per la prima volta nella storia, saranno i cittadini a votare il logo ufficiale delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. L'ex sciatore Alberto Tomba e la nuotatrice Federica Pellegrini hanno svelato i due loghi in ballottaggio durante la puntata finale del Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria dei Maneskin.

Uno si chiama "Dado" e l'altro "Futura". Entrambi sono stati realizzati dalla società di comunicazione Wpp. Ci sarà tempo 2 settimane per la votazione: è possibile farlo sul sito ufficiale (qui) e sull'app della kermesse olimpica.

Il simbolo di un’olimpiade sarà quindi scelto dalla gente. Per quanto riguarda l’emblema Paralimpico è attualmente in fase di sviluppo. Sarà rivelato in breve tempo con un evento a ciò dedicato.

Valori dello sport e sostenibilità: gli elementi chiave della sfida di Milano Cortina 2026 sono rappresentati nei due emblemi in votazione, soprannominati, come detto, “Dado” e “Futura”. Elementi complementari e non antitetici per un’edizione dei Giochi che rappresenta un’occasione per l’intero Paese e vuole essere davvero di tutti. Sul palco dell’Ariston, Federica Pellegrini (un oro e un argento olimpici) ha presentato “Dado”. Il video lo descrive così: “Servono determinazione e lealtà per affrontare ogni sfida, per raggiungere i nostri obiettivi. Tutti possiamo imparare dal coraggio degli atleti Olimpici e Paralimpici. Insieme possiamo costruire un mondo migliore attraverso lo sport. Un mondo in cui tutti possono giocare e vincere. Milano Cortina 2026: entra nei giochi”.

Alberto Tomba (3 ori e 2 argenti olimpici) ha invece svelato “Futura”. “I gesti più semplici e naturali possono cambiare il mondo”, recita il video di presentazione. “Nello sport e nella vita le grandi vittorie si conquistano giorno per giorno, gesto dopo gesto. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un’occasione unica per lasciare un segno leggero e bellissimo. Milano Cortina 2026: il futuro è una vittoria di tutti”.

I due, primi Ambassador di Milano Cortina 2026, sono stati inoltre protagonisti di un siparietto “sportivo” che li ha visti lanciare un appello al voto a parti invertite. Federica ha invitato gli spettatori a votare per Futura. Mentre Alberto ha invitato il pubblico a votare per Dado.

“Sono felice di essere tornata al Festival per lanciare il voto popolare di Milano Cortina 2026”, ha dichiarato Federica Pellegrini a margine dell’intervento a Sanremo. “L’ultima volta che ci ero stata era 9 anni fa con Gianni Morandi. L’ansia di scendere quelle scale è la stessa, ma l’emozione è ancora più forte. Questi Giochi saranno una vetrina straordinaria e una grande occasione per il Paese. Saranno i Giochi di tutti - ha concluso - e tutti devono partecipare a partire da questo voto sull’App e sul sito di Milano Cortina 2026”. Per Alberto Tomba: “Questo Festival ha unito musica e sport e non poteva che chiudersi con la celebrazione del prossimo grande evento che ospiterà il nostro Bel Paese. Vorrei veramente che fossero i Giochi di tutti gli italiani. Saremo tutti parte di una bellissima avventura a cominciare da oggi: per la prima volta gli italiani sono invitati a scegliere quale sarà il logo dei Giochi Olimpici, quindi votate e che vinca il migliore”.

Il risultato verrà quindi annunciato in una puntata speciale dei Soliti Ignoti su Rai1 dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.