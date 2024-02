Svelati i simboli delle Olimpiadi a Milano. Malagò: "Saranno le migliori di sempre"

Da un lato i 5 cerchi, dall’altro i 3 agitos. Milano entra ufficialmente nel clima olimpico con la cerimonia di rivelazione dei due iconici simboli dei Giochi che resteranno in piazza della Scala fino al 2026. La cerimonia si è tenuta a due anni esatti dall’inizio delle gare, che partiranno il 6 febbraio 2026. A presenziare all’evento il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore della regione Attilio Fontana. Non sono mancati anche il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, la sottosegretaria regionale Lara Magoni e l’assessora allo sport Martina Riva.

Presente anche il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò che ha descritto i prossimi giochi invernali come i migliori di sempre. In relazione alla situazione organizzativa, passata (per ora) la bufera piste da bob, il commento è stato: “Siamo messi molto meglio di qualche settimana fa”. La situazione verrà monitorata e “a giugno verificheremo lo stato dell’arte. Nel qual caso bisognerà applicare il piano B”, ha detto Malagò alludendo a portare il bob a Saint Moritz.

A presentare la cerimonia Valentina Marchei, pattinatrice sul ghiaccio e membro dell’organizzazione, accompagnata da Carolina Kostner. Marchei ha parlato di ricerca dell’eccellenza come valore intrinseco nei 5 cerchi. Inclusione, determinazione, coraggio e unione tra mente, corpo e spirito, i valori dei 3 agitos. Durante l’evento è stato suonato l’inno ufficiale delle Olimpiadi mentre la bandiera dei Giochi e quella italiana sono state issate sul balcone di Palazzo Marino.