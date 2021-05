A che ora passa Giro d'Italia a Milano: percorso e passaggi ciclisti 30 maggio

Domenica 30 maggio 2021 è il gran finale del Giro d'Italia con l'arrivo a Milano. Si tratta di una prova a cronometro, Senago-Milano, dove i corridori toccheranno oltre i 50 km/h di media.

La cronometro misura 30 chilometri e si svolgerà tutta all’interno della provincia di Milano. Primo rilevamento al chilometro 9.2, poi da Sesto San Giovanni, secondo rilevamento al chilometro 19. Finale in centro a Milano, con la passerella in Duomo. Nessuna variazione altimetrica di rilievo: la prima parte presenta diverse curve, poi dopo il rilevamento di Sesto San Giovanni strada praticamente dritta ad eccezione di un paio di curve a novanta gradi nel finale.

Gli orari

Il primo corridore partirà attorno alle 13.30 da Senago, gli ultimi tra le 16.30 e le 17.15. Ogni ciclista partirà scaglionato a distanza di pochi minuti dal precedente e dal successivo. La cronometro dovrebbe durare circa tra i 31 e i 34 minuti con una media tra i 53 e i 57 orari. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre, dalle 12.25 con Villaggio di Partenza e Prima Diretta, passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento dalle 15 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Eurosport Player e Dazn.