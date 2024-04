La festa dell'Inter domenica 28: orario e percorso della parata con il bus dei calciatori

Iniziano a delinearsi i dettagli della festa che, domenica prossima, i nerazzurri stanno preparando per celebrare lo scudetto della stella. Dopo avere chiesto e ottenuto lo spostamento della partita contro il Torino, a San Siro, domenica 28 aprile alle 12.30, anziché sabato, con il tramite della prefettura, l'Inter sta predisponendo insieme ai responsabili delle forze dell'ordine il programma della festa che coinvolgerà tantissimi tifosi.

Confermato il tradizionale corteo del pullman scoperto, con i calciatori della "rosa" nerazzurra. Mercoledì mattina si è saputo che il corteo partirà direttamente dallo stadio, per maggiore comodità, in modo che i tifosi possano seguirlo tutto, e si concluderà in piazza del Duomo. Di sicuro transiterà per viale della Liberazione, a Porta Nuova, dove si trova la sede dell'Inter.

Gli orari: la partenza dallo stadio, considerando la partita e il post-partita, dovrebbe attestarsi intorno alle quattro e mezza del pomeriggio, mentre l'arrivo in Duomo è previsto per le otto, o forse un pochino dopo. Poi si scateneranno i festeggiamenti nella piazza principale della città, con lo speaker ufficiale del Meazza, Mirko Mengozzi, e i calciatori nerazzurri dal Duomo21: ma non è escluso che qualche campione scenda in piazza coi tifosi, come è già avvenuto dopo il derby vinto 2-1 che ha attribuito matematicamente all'Inter lo scudetto.

L'Ambrogino

Più avanti ci sarà anche un incontro con il sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino. In quella occasione l'amministrazione comunale si congratulerà con la squadra per la conquista del 20esimo scudetto della sua storia. E Sala ha già anticipato che, vista la conquista della stella, l'Inter potrebbe ricevere l'Ambrogino d'Oro, come è già avvenuto per l'Armani Basket (Olimpia) con la terza stella.