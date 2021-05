Fine del progetto Super League, Milan e Inter fanno "pace" con la Uefa

Le due società meneghine sono tra le nove che hanno concluso un accordo con la Uefa per "rientrare" completamente nei ranghi del calcio europeo "ufficiale"

Ci sono anche Milan e Inter tra i nove club europei usciti dalla Super League che, ora, hanno fatto "pace" con la Uefa per il loro reintegro. Gli altri club sono Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur. Lo si apprende proprio dall'Uefa, secondo cui i nove club hanno presentato una dichiarazione d'impegno che definisce la loro posizione, compreso l'impegno a partecipare a competizioni Uefa per i club e alle competizioni nazionali.

"La Uefa - si legge in una nota - ha convocato un pannello di emergenza del suo Comitato Esecutivo, che ha preso in debita considerazione lo spirito e il contenuto della dichiarazione di impegno del club e ha deciso di approvare varie azioni, misure e impegni presi dai club. Una conferma formale degli impegni e delle modalità di reintegrazione e partecipazione dei club alle competizioni Uefa per club è stata concordata e firmata dalla Uefa e da quei nove club. Le misure di reinserimento approvate sono complete e definitive".

Secondo la nota della Uefa, i club hanno riconosciuto che il progetto della Super League è stato un errore e hanno chiesto scusa ai tifosi, alle federazioni, ai club europei e alla Uefa, riconoscendo anche che il progetto di "secessione" non sarebbe stato consentito dagli Statuti e Regolamenti dell'Uefa stessa. All'appello mancano ora tre club: la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid.

Cosa sarebbe stata la Super League

L'idea alla base della Super League era quella di organizzare una competizione europea tra "top club", un po' come avviene nel basket. Il progetto è stato annunciato lunedì 19 aprile ma è tramontato nel giro di un paio di giorni, vista l'opposizione molto netta sia della Uefa sia delle federazioni nazionali. I club aderenti avrebbero infatti rischiato di non poter più partecipare né ai campionati né alle coppe europee e i loro giocatori di non essere più convocati dalle rispettive Nazionali.

La formula prevedeva di organizzare un girone all'italiana con venti squadre di cui quindici club fondatori, sempre partecipanti, e altre cinque squadre scelte attraverso un meccanismo di selezione sulla base dei risultati della stagione precedente.