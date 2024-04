Parata pullman Inter: percorso, vie e strade chiuse

Tutto pronto per la parata dell'Inter che si terrà domenica 28 aprile a Milano. Sono attese almeno 50mila persone pronte a festeggiare la vittoria dello scudetto della squadra di Inzaghi. L'itnierario ufficiale del corteo è stato definito. L'inizio è previsto dopo il match dei nerazzurri contro il Torino a San Siro, per cui il Prefetto di Milano ha vietato la vendita di alcolici in diverse zone della città.

La partenza è prevista intorno alle 16 dal Meazza. Poi si proseguira: via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza Venticinque Aprile, Bastioni di porta Nuova, via Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza del Duomo. L'arrivo in Duomo è previsto intorno alle 21.

Gli interisti sono pronti a rifarsi della vittoria del 2021. All'epoca, infatti, il Covid aveva impedito i festeggiamenti, onorati invece dal Milan nel 2022. Doppia festa, quindi, per cui ci si attende caos e traffico in tilt per chi si metterà in auto proprio domenica.

Le misure di sicurezza

In occasione della festa per la vincita dello scudetto la prefettura ha esaminato il programma dei festeggiamenti. In prossimità dello stadio e lungo il percorso, fino all'arrivo previsto in piazza Duomo sono stati predisposti servizi di ordine pubblico affinché i festeggiamenti avvengano in tutta sicurezza. Il club ha predisposto l'impiego di numerosi stewards che supporteranno la partenza e l'arrivo dei pullman, guidando e gestendo il flusso dei tifosi lungo il percorso del corteo.