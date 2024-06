Paris Saint Germain Academy: I Summer Camp in Italia

Ogni anno la Paris Saint Germain Academy accoglie più di 45.000 ragazzi all’interno delle numerose scuole di calcio in Francia e in più di 22 paesi nel mondo.

Da quest’anno a questa lista di paesi si aggiungerà l’Italia, offrendo la possibilità a tutti i ragazzi nati fra il 2007 ed il 2016 di trascorrere una settimana di vacanza e formazione in alcune location selezionate all’insegna del divertimento e dell’allenamento, seguendo la metodologia e la filosofia del Paris Saint-Germain grazie alla partecipazione diretta di allenatori ufficiali del club.

Durante la giornata, si alternano sessioni di allenamento e attività ludiche, durante le quali i giovani partecipano a giochi e sfide avvincenti, diventando i principali attori della loro vacanza. Le sessioni di allenamento sono progettate dal Dipartimento Tecnico del club in linea con la filosofia di gioco del Paris Saint- Germain, adattandole al livello di ogni bambino. Il camp è aperto a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza calcistica.

Il programma tecnico dell’Academy si articola in un approccio bilanciato che include sia esercitazioni tecniche, caratterizzate dall’uso variegato del pallone, proposte dinamiche, correzioni mirate e competizioni tecniche incentrate su abilità e precisione, sia esercitazioni tattiche, focalizzate sull’apprendimento del gioco di squadra attraverso attività e partite concepite per esplorare i ruoli specifici e le strategie tattiche dei diversi schemi di gioco.

Questo approccio non mira soltanto allo sviluppo della comprensione del calcio ma anche al miglioramento individuale delle competenze tecniche di ogni partecipante.

Il costo dell’esperienza copre: Spese amministrative; Pranzo; Assistenza e sorveglianza; Assicurazione; Sessioni di allenamento e formazione tecnica con l’equipe della Psg Academy; Personale dedicato per le attività di svago e un kit di benvenuto (2 t-shirt, 2 pantaloncini, 2 calzettoni, 1 polo di rappresentanza, 1 zaino, 1 pallone).

SportItalia Village (Verano Brianza) – Dal 17 al 21 giugno 2024

Alcione Milano – Dal 24 al 28 giugno 2024

Castiglione (Castiglione delle Stiviere) – Dall’1 al 5 luglio 2024

Cesano Village – Dal 24 al 28 giugno 2024

Dabliu Eur Sport Club (Roma) – Dal 24 al 28 giugno 2024

Flaminia D’ago Soccer (Roma) – Dall’1 al 5 luglio 2024

Centro Sportivo Savio (Roma) – Dal 17 al 21 giugno 2024

Marco Polo Sports Center (Viareggio) – Dal 17 al 21 giugno 2024

Scopri tutte le informazioni nella sezione FAQ del Sito Ufficiale!

Condizioni

Il Voucher ShopToday è valido per la partecipazione al Summer Camp selezionato in fase di acquisto.

In fase d’iscrizione sarà obbligatorio presentare uno dei seguenti certificati medici: un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica o un certificato di idoneità alla pratica agonistica, entrambi validi.