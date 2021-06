Le palestre comunali di Milano che riaprono oggi

Via libera alle aree fitness del centro Suzzani e del centro Parri Mengoni, a Niguarda e Bisceglie

Riaprono martedì 1 giugno le palestre gestite da Milanosport, la società partecipata dal Comune di Milano. Ricordiamo che, con l'allentamento delle restrizioni anti covid, dal 24 maggio le palestre possono riaprire mentre le piscine all'aperto hanno potuto farlo dal 15 maggio e quelle al chiuso potranno farlo l'1 luglio.

In particolare, ad aprire i battenti sono il centro Parri Mengoni e il centro Suzzani. Durante i mesi di chiusura imposti dalle norme contro il covid, Milanosport ha realizzato diversi interventi di manutenzione. Tra quelli più rilevanti la completa riqualificazione della piscina Suzzani, in zona Niguarda, con due vasche da 12 e 25 metri, una sala fitness e un'area d'allenamento. Un ammodernamento del valore di un milione e mezzo di euro, con investimenti del Comune e lavori diretti da MM, altra partecipata di Palazzo Marino. Gli spogliatoi e i servizi igienici sono stati rinnovati includendo tra l'altro moderni asciugacapelli a pagamento. Inoltre sono stati ammodernati gli spazi fitness con nuovi macchinari.

Acquisito ex novo il centro sportivo Parri Mengoni, a Bisceglie (parco dei Fontanili), dotato di piscina da 25 metri e spazi verdi per il solarium estivo, ma anche due palestre. Consegnato a Milanosport a fine 2020, riapre ora per quanto riguarda l'area fitness (con nuove attrezzature), mentre il primo luglio riaprirà anche la piscina indoor.

"Sono certa - ha scritto in una nota Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano - che la riapertura delle palestre dopo il prolungato stop a causa dell’emergenza sanitaria verrà accolta con gioia ed entusiasmo da parte di tutti i milanesi che, da domani, avranno anche l’opportunità di praticare sana attività fisica e sportiva in due impianti di proprietà comunale gestiti da Milanosport, Suzzani e Parri Mengoni, totalmente riqualificati e oggi all’avanguardia per standard e dotazioni tecniche".