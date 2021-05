La nuova piscina Cardellino aprirà a novembre 2024 e il biglietto d'ingresso costerà 9 euro

Sarà pronta per il mese di novembre del 2024 la piscina Cardellino, nell'omonima via del quartiere Lorenteggio, che tra l'altro avrà la prima vasca olimpica di Milano (50 metri) con tribune, oltre a una vasca d'allenamento (25 metri) e vasche esterne. Il bando di gara sarà pubblicato tra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 2021, mentre la procedura terminerà a febbraio del 2022. Poi, a novembre dello stesso anno, si avvieranno i lavori.

Il Comune di Milano investirà dieci milioni di euro sui ventitré totali previsti. Verrà attivata una partnership tra pubblico e privato con "locazione finanziaria di opere pubbliche": il privato gestirà poi il servizio per vent'anni con l'indicazione di tenere aperto il centro sportivo per 360 giorni all'anno, chiudendo quindi solo in festività particolari come Pasqua, 1 maggio e Natale. Non solo: il privato gestore dovrà garantire l'apertura di 111 ore alla settimana (d'inverno) e 96 ore alla settimana (d'estate).

Potranno esssere effettuati corsi di nuoto con una scuola ad hoc, ma anche balneazione libera, campus estivi e progetti per anziani e disabili, oltre a un progetto speciale per le donne in gravidanza. La caratteristica della vasca olimpionica potrà permettere anche attività pre-agonistiche e agonistiche.

L'amministrazione comunale avrà a disposizione tre giorni all'anno per attività organizzate direttamente da lei, a ingresso gratuito, mentre la normale tariffa di base sarà di 9 euro al giorno per il nuoto libero. Tutti questi dettagli sono emersi durante la commissione Sport di Palazzo Marino, che si è tenuta in video conferenza venerdì 21 maggio.