Chiusa per un guasto la piscina Cozzi a Milano

La piscina Cozzi in viale Tunisia a Milano resterà chiusa per un bel po'. A dare la notizia è MilanoSport che con un messaggio ha avvisato i frequentatori. "Si avvisa la gentile clientela che, domenica 16 giugno 2024, presso la piscina Cozzi si è verificato un guasto sul circuito di riempimento della vasca".

La riparazione del guasto sarà più lunga del previsto. "Eravamo fiduciosi - scrive MilanoSport - potesse bastare un intervento di semplice riparazione, purtroppo però dovremo intervenire con la sostituzione di un tratto di tubazione, il che comporta un lavoro più complesso e duraturo che abbiamo già iniziato e che continuerà anche durante il mese di luglio".

"Questi lavori, in aggiunta a quelli già pianificati, ci consentiranno di garantire tutte le attività programmate a partire da settembre", proseguono. "Non riprenderanno quindi i corsi in acqua, mentre i corsi estivi di fitness saranno erogati regolarmente fino al loro naturale termine. La piscina Cozzi, sino a venerdì 19 luglio 2024, garantirà il servizio di segreteria per consentire le iscrizioni, che partiranno il prossimo 25 giugno 2024, alle attività della stagione corsistica 24/25", concludono.

Questa chiusura si aggiunge a quelle che vanno avanti da più tempo: Scarioni, Lido, Argelati, Suzzani. Per questo molti degli iscritti a MilanoSport non hanno preso molto bene la notizia del nuovo guasto. Senza considerare che in questi giorni la vasca scoperta della Cardellino è off limits per il ripristino dei corretti valori chimici.