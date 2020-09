Milano, ecco la nuova pista di atletica all'Arena Civica. Sala: "Lavori completati"

Nella giornata di martedì 1° agosto si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Lo ha annunciato il primo cittadino, Giuseppe Sala, attraverso un post su Facebook.

"Completati i lavori all'Arena. Ora i collaudi e poi la restituiamo, decisamente più bella, ai milanesi", ha commentato il sindaco.

I lavori all'Arena civica

All'interno dell'Arena civica è stato posato il nuovo manto per la pista di atletica leggera. Non solo: è stato rizollato il campo da calcio in è erba naturale al centro della struttura. Il cantiere era iniziato a settembre del 2019 ed è stato fermato per l'emergenza coronavirus. Durante un video-messaggio di Maggio Sala aveva parlato del progetto di ristrutturazione annunciando la ripresa dei lavori e la loro conclusione entro il mese di agosto.