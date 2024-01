C'è un'offerta per la pista da bob delle Olimpiadi invernali

C'è un'offerta per la pista da bob delle olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, al termine di una conferenza stampa rispondendo a una domanda sull'arrivo di un'offerta per la pista da bob delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "Non so chi sia", ha aggiunto Zaia, specificando che "non siamo noi a governare il processo. Se c'è immagino la procedura prevede che si verifichi la congruità dell'offerta e i requisiti dell'offerente e poi una serie di verifiche per arrivare al 25 febbraio. Intanto verifichiamo se l'offerta è confermata".

L'impasse della pista da bob, comunque, dovrebbe risolversi a breve, entro due settimane, questa la posizione del Cio espressa giovedì mattina in Corea del Sud. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ripetutamente insistito sulla necessità di scegliere un impianto di ghiaccio esistente fuori dall’Italia per evitare spese aggiuntive per la costruzione. Le opzioni includono le piste vicine a St. Moritz, Svizzera e Igls, Austria. Il governo italiano e i funzionari organizzatori delle Olimpiadi di Milano-Cortina d'Ampezzo vogliono mantenere gli eventi in casa rinnovando una delle due piste in disuso. Si tratta delle precedenti sedi olimpiche di Cortina e Cesana, utilizzate rispettivamente per i Giochi invernali del 1956 e del 2006.

"La nostra posizione è inequivocabile", ha detto il direttore dei Giochi Olimpici del Cio Christophe Dubi in un briefing in Corea del Sud, fissando l'obiettivo del 31 gennaio per una decisione. "Fin dall'inizio abbiamo ritenuto che questa sede fosse estremamente complessa in termini di costi, in termini di eredità, in termini di tempistiche", ha detto Dubi sulle opzioni in Italia. "Abbiamo promosso l’utilizzo di una pista già esistente". Il Cio è sensibile all’aumento vertiginoso dei costi e ai potenziali progetti costosi e incoraggia gli organizzatori locali a utilizzare sedi in altri paesi. I prossimi Giochi invernali si terranno in tutto il nord Italia dal 6 al 22 febbraio 2026. Il comitato esecutivo del Cio si è riunito a Gangneung, in Corea del Sud, a margine dei Giochi invernali della gioventù del 2024.