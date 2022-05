Preparazione atletica al tennis club di Truccazzano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nella nuova tensostruttura in Via L. Da Vinci a Truccazzano continuano gli allenamenti di preparazione per il nuovo torneo che a brevissimo partirà. "Nonostante le alte temperature ed i frequenti cambiamenti climatici qui al Club continuiamo imperterriti a giocare" riferisce il Consigliere del Club M.Zerboni. " ... e con la Scuola Tennis presente in loco ed il supporto del Maestro Matteo Gualina che ha appena concluso presso la struttura il torneo Silver con Raf Tennis , abbiamo deciso di formare una squadra pronta per partecipare ai prossimi eventi. " La superficie del campo ci permette di impostare un gioco veloce e sicuro, particolare questo importante per noi giocatori. Nella fotografia in ordina da sinistra: Paolo Zanini, Mauro Zerboni, Patrizio Stuppia e Antonio Trunfio.