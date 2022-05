La lotta per la sopravvivenza della Pro Patria: un mese per trovare acquirenti

Un mese di tempo per salvare la Pro Patria, storico club calcistico di Busto Arsizio con storia centenaria. Il 22 giugno scade l'iscrizione alla Serie C, ma la società non ha un proprietario. Il presidente del consorzio che detiene il 90 per cento del club (Consorzio Sgai), Roberto Galloro, è stato arrestato nel mese di novembre del 2021 nell'ambito di un'inchiesta napoletana sui crediti fittizi del superbonus 110 per cento: due mesi dopo sono stati sequestrati 83 milioni di euro sui conti correnti degli indagati.

Questo ha bloccato di fatto l'operatività nella gestione del club. In base al contratto con cui il consorzio lo aveva acquistato, la vecchia proprietaria, l'imprenditrice Patrizia Testa, che lo aveva ceduto nel 2021 dopo essere stata eletta in consiglio comunale, avrebbe potuto riprenderne il controllo. Ma non lo ha fatto.

Ora ci sarebbero persone disposte ad acquistare la quota del 90 per cento, che varrebbe circa un milione di euro. Secondo l'attuale presidente, Domenico Citarella, la società è sana e non ha debiti. Sarebbe quindi un buon affare. Tuttavia il tempo stringe e non ci sono ancora accordi o preaccordi scritti di acquisto. L'ultima notizia racconta di tre imprenditori di Busto Arsizio che, insieme, sarebbero disposti a rilevare la società e avrebbero anche programmato un viaggio a Napoli (dove ha sede il Consorzio Sgai) per avviare la trattativa.

Nel frattempo il club ha disputato i play-off di Serie C, eliminato al secondo turno. Potrebbe quindi reiscriversi al campionato della terza serie calcistica italiana. Fondata nel 1919, la Pro Patria vanta quattordici partecipazioni al campionato di Serie A (l'ultima volta nel 1955-1956). Il miglior piazzamento è stato l'ottavo posto nella stagione 1947-1948, superando squadre come Genoa, Roma e Inter.