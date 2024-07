La Pro Sesto è di un fondo londinese (ma il direttore è un avvocato italiano)

La Pro Sesto, club calcistico di Sesto San Giovanni, nell'hinterland di Milano, è stata acquistata da un fondo con sede a Londra. Si tratta di Professional Football Investments Ltd, un fondo privato di investitori internazionali. Il vecchio proprietario era l'imprenditore Mauro Ferrero, che ne deteneva la maggioranza delle quote dal 2017. Calcisticamente il club, che giocava in Serie C fino alla scorsa stagione, disputerà nel 2024/2025 il campionato di Serie D, essendo retrocesso. Secondo quanto si apprende, Ferrero dovrebbe comunque rimanere nella compagine come dirigente.

Il direttore del fondo, secondo documenti reperibili in fonti aperte, è l'avvocato italiano Ugo Tanda, classe 1968, che lavora a Londra presso lo studio legale Tma Legal. L'obiettivo dei nuovi acquirenti è quello di dare continuità al progetto sportivo facendo tornare la Pro Sesto rapidamente nel calcio professionistico.

Nei prossimi giorni il management espressione del fondo sarà presentato alla città e ai tifosi.