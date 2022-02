Promozione, Cinisello guadagna tre punti contro Arcore

Un grande Cinisello batte per 2-0 la formazione di Casati Arcore guidata da Bosis. Dopo appena 15 minuti dall'inizio della gara la formazione di casa di Quattromini trova la rete del vantaggio grazie a un bel gol di Sperti e dopo altri 10 minuti raddoppia con Cesana. La Casati Arcore sembra non essere mai in gara e a un certo punto rimangono anche in 10 a causa dell'espulsione procurata da Borsotti. Ma al 38' la parità numerica si ristabilisce in campo visto che Volpi riceve il cartellino rosso dal direttore di gara. Nonostante questo, il Cinisello riesce a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica, allungando sull'Arcellasco.

Classifica del girone B di Promozione:

AltaBrianza 39

Muggiò 37

Cinisello 33

Arcellasco 29

Lissone 28

Cavenago 24

Concorezzese 23

Olimpiagrenta 22

Vibe Ronchese 21

Olgiate Aurora 19

Nuova Sondrio 17

Casati Arcore 17

Colicoderviese 15

Cob91 13

Barzago 12

Arcadia Dolzago 7