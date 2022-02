Promozione, Cob91-Concorezzese finisce in pareggio

Un punto importante per la Cob91, che rimane ancora in corsa per un posto salvezza e per provare a uscire dalla zona playout del girone B di Promozione. La formazione guidata da mister Provasi mette in difficoltà la Concorezzese e trova la rete del vantaggio con Lossani al minuto 15 della ripresa. Ma è nei minuti di recupero che subisce il gol del pareggio e vede così sfumare i tre punti che le avrebbero fatto fare un balzo in avanti di due posizioni.

Il prossimo turno lì vedrà impegnati in trasferta contro la Vibe Ronchese, che nella scorsa gara ha subito una sconfitta contro il Lissone e avrà sicuramente voglia di riscatto per non rischiare la salvezza.

Classifica del girone B di Promozione:

AltaBrianza 39

Muggiò 37

Cinisello 33

Arcellasco 29

Lissone 28

Cavenago 24

Concorezzese 23

Olimpiagrenta 22

Vibe Ronchese 21

Olgiate Aurora 19

Nuova Sondrio 17

Casati Arcore 17

Colicoderviese 15

Cob91 13

Barzago 12

Arcadia Dolzago 7