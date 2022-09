Promozione, ecco i risultati delle milanesi

Il campionato la Promozione è sceso in campo anche quest'oggi per la seconda giornata di campionato.

Le squadre dei 4 gironi, ognuno composto da 16 formazioni, si sono affrontate in questa domenica, per dare il via alla stagione 2022/2023.

Vediamo come sono andate le gare delle squadre :



Male le diverse milanesi impegnate tra il girone C e il girone F. L'unica vittoria arriva dall'Accademia Vittuone, che batte in trasferta l'Assago con il risultato di 3-2. A segno per la formazione di Vittuone Gemmi, Razzini e Ghidoli. Mentre per l'Assago in rete Putignano e Falsini.

Nel girone F il Sedriano cade in casa contro il Casteggio con il risultato di 1 a 3, per i padroni di casa a segno Lasi. La vittoria del Casteggio è merito di Migliavacca, Cantiello e Crivelli. Perde anche il Bm Sporting e la Colognese. Per la squadra di Basiano Masate la sconfitta è di 1-0 il Falco riesce a superare i gialloviola grazie alla rete di Alberti. Per quanto riguarda la Colognese, invece, la sconfitta è per 3-2. L'Aurora Seriate ha la meglio e si porta a casa i tre punti, a segno Sirtoli e Longhi.

Pareggio inivece tra Vighignolo e Rhodense che si fermano sul 2-2.