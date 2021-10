Promozione, girone B: la Cob91 aspetta il Cavenago

Squadra in casa

Squadra in casa Cob 91

Nel girone B del campionato di Promozione, gara dopo gara, la classifica diventa sempre più imprevedibile e interessante. In vetta alla classifica ci sono ben quattro squadre a quota 10 punti mentre nella parte bassa ci sono tante squadre con pochi punti di distanza, una vittoria o una sconfitta può farle salire o allontanare sempre di più dalla salvezza.

Dopo il turno di Coppa Italia, in cui erano impegnate alcune squadre della categoria, si avvicina la quinta giornata del campionato di Promozione. Domenica 17 ottobre alle ore 15.30 si disputeranno gare che possono cambiare e rivoluzionare totalmente la classifica. Andando a vedere da vicino, per quanto riguarda la provincia di Milano ecco chi affronterà il Cob91.

La gara in programma al Centro Sportivo Comunale di Cormano vedrà andare in scena una sfida delicata contro il Cavenago. I ragazzi guidati da mister Provasi si trovano esattamente a un solo punto di distanza dai giallorossi, che da neo-promossi, stanno stupendo tutti in questo inizio di campionato. La vittoria potrebbe permettere ai milanesi di superarli e portarsi vicino alle prime quattro squadre.

Appuntamento quindi a domenica 17 ottobre, per scoprire chi tra le due squadre avrà la meglio.

Queste le altre gare della giornata:

Muggiò - Altabrianza Tavernerio

Lissone - Concorezzese

Arcellasco Città di Erba - Olimpiagrenta

Barzago - Casati Calcio Arcore

ColicoDerviese - Nuova Sondrio

Olgiate Aurora - Arcadia Dolzago

Cinisello - Vibe Ronchese