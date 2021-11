Promozione, girone F: L'Accademia Vittuone spreca e perde contro i pavesi del Robbio

L'Accademia Calcio Vittuone perde per 2-3 contro i pavesi del Robbio. Nella prima parte di gara succede poco, con le squadre che attendono il momento propizio per creare l’occasione giusta. Nella prima frazione di gioco il gol degli avversari arriva al 35’ quando Zanellati porta in vantaggio i suoi. Al riposo si va sullo 0-1. Al rientro in campo la squadra guidata da Amatoi n pochi minuti trova il gol del pareggio e poi il gol del sorpasso, entrambi ad opera di Fedeli. A questo punto il Robbio si lancia in avanti e trova prima il pareggio con Meneghetti intorno al 35’ e poi il gol vittoria con il classe 2003 Baldi al 40’.

Il Vittuone così sì ritrova a quota 8 punti e in piena zona retrocessione.