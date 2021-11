Promozione, il Cinisello si prepara ad affrontare il Barzago in Coppa Italia

Sta per tornare in campo la Coppa Italia. Domani sarà la volta del campionato di Promozione. Sono sedici le squadre impegnate che cercheranno assolutamente di trovare la qualificazione per i quarti di finale in programma il 2 marzo 2022.

Si comincia già dal pomeriggio con l'anticipo delle 14.30 tra Vighignolo e Alanga, per continuare con le altre gare che andranno in scena alle 20.30.

Per quanto riguarda la provincia di Milano c'è una squadra che è impegnata nelle fasi cruciali di questa competizione. Stiamo parlando del Cinisello guidato da Quattromini. La squadra milanese sta facendo molto bene in questo campionato, dove al momento ha ben 20 punti e si trova in prima posizione insieme ai monzesi del Muggiò. Ma chi incontrerà nella sfida di Coppa Italia? Il Barzago, squadra che è inserita all'interno dello stesso girone del Cinisello e che ha già avuto modo di sfidare durante questa stagione. La squadra lecchese non sta facendo bene visto che nelle ultime due giornate sono arrivate ben due sconfitte di cui una proprio contro il Cinisello.

Insomma, sicuramente gli avversari dei milanesi vorranno fare bene in questa competizione ma dall'altro lato i rossoblù cercheranno di confermare la loro forza.



L'appuntamento per l'accesso ai quarti di finale è per domani 10 novembre alle ore 20.30 al Centro Sportivo Lambrone di Erba.