Promozione, la Cob91 ferma il Lissone

La formazione di Provasi guadagna un ottimo punto in vista della salvezza e blocca la squadra di mister Cavalli. Nella gara che si è disputata ieri la squadra milanese poteva trovare la vittoria, grazie anche alla superiorità numerica vista l'espulsione di un giocatore della squadra di Monza. Passati in vantaggio dopo neanche 15 minuti di gioco con Lossani, la Cob91 non riesce a tenere il vantaggio e si fa recuperare nella seconda frazione di gioco. Un pareggio che comunque da "un attimo di respiro" ai milanesi che raggiungono in classifica la Nuova Sondrio e possono così sperare ancora in una salvezza.

Ecco la classifica del girone B:

Muggiò 27

Cinisello 24

Altabrianza Tavernerio 24

Lissone 22

Arcellasco 22

Vibe Ronchese 17

Cavenago 17

Olimpiagrenta 17

Concorezzese 15

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Barzago 8

Nuova Sondrio 7

Cob 91 7

Olgiate Aurora 6

Arcadia Dolzago 4

Ecco i risultati delle altre gare:

AltaBrianza-Concorezzese 1-1

Dolzago-Cavenago 1-3

Arcellasco-Cinisello 1-1

ColicoDerviese-Vibe Ronchese 1-2

Muggiò-Casati Arcore 3-2

Olgiate Aurora-Barzago 1-2

Olimpiagrenta-Nuova Sondrio Calcio 3-1