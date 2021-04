Quando l'Inter può vincere lo scudetto

Il grosso è fatto. Lo ha detto anche Antonio Conte, uno che di solito non si sbilancia finché l'aritmetica non mette il timbro. Il mister, dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona nell'ultimo turno, ha messo la firma sul tricolore: "Questa vittoria vale 9 punti - ha esultato -. Lo scudetto è nostro al 95%". Ecco, il 95%. Ma quanto manca per il 100%? Quando l'Inter può cucirsi il tricolore sul petto e far festa, anche se le classiche celebrazioni in piazza Duomo saranno - o dovrebbero essere - in tono minore per l'emergenza covid.

È questione di date, di intrecci, di risultati da attendere dagli altri campi. Una grossa mano è già arrivata lunedì sera dall'Olimpico, dove la Lazio ha battuto 3-0 il Milan, che era secondo e ora è precipitato a -13 dai cugini. La classifica dice Inter 79 punti, Atalanta seconda a 68 e Napoli, Juve e Milan a pari punti a 66. Di gare da giocare ne mancano cinque e quindi potenzialmente tutte e quattro le squadre sono ancora in corsa.

Nella realtà, però, l'Inter può festeggiare lo scudetto già nel prossimo turno. Handanovic e compagni saranno di scena sabato 1 maggio, ore 18, all'Ezio Scida di Crotone e vincendo si porterebbero a +14 dall'Atalanta, impegnata il giorno successivo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In caso di 3 punti ai nerazzurri meneghini e di mancata vittoria dei nerazzurri bergamaschi, il 2 maggio Conte e i tifosi potrebbero dare il via alla festa: l'Inter infatti andrebbe a +14 o +13 - con eventuale sconfitta o pareggio dell'Atalanta - e a quel punto sarebbe imprendibile.

Se i bergamaschi riusciranno a sbancare il Mapei stadium, le celebrazioni saranno comunque soltanto rimandate. E verosimilmente a sabato 8 maggio, quando al Meazza arriva la Samp di mister Ranieri. Con un'altra vittoria o anche un pareggio - all'Inter servono in totale 4 punti, non di più - i nerazzurri firmerebbero il Tricolore. Le date segnate sul calendario di tutti i tifosi della Beneamata sono quelle: 2 o 8 maggio, bisognerà soltanto capire quando può partire la festa.