Il Milan si tiene stretto Ibrahimovic: lo svedese guadagnerà 7 milioni di euro all'anno

Zlatan Ibrahimovic rompe gli indugi e, dopo una lunga trattativa, accetta l'offerta del Milan per un rinnovo a sette milioni senza bonus. Lo svedese, 39 anni, nelle prossime ore è atteso a Milano per la firma sul contratto e per i primi allenamenti con i compagni agli ordini di Stefano Pioli.

Alcuni giorni fa il raduno del Milan era ripartito senza la sua stella. I giocatori, lo staff di Pioli e i dipendenti del club erano arrivati scaglionati a Milanello dalle 9 di lunedì mattina e si erano sottoposti tutti allo screening medico per i tamponi per il rilevamento del covid-19.

Ad attendere la squadra c'era solo uno striscione di incoraggiamento della Curva Sud: "Nessun ennesimo ribaltone, il buon auspicio per la stagione: lottiamo insieme per tornare protagonisti. Forza ragazzi, forza Milan".

Martedì avevano fatto il primo allenamento della nuova stagione: le sedute sono state tutte nei campi interni per evitare assembramenti di tifosi fuori da Milanello.