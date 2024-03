Perché Acerbi è stato assolto per gli insulti razzisti a Juan Jesus?

Non ci sono prove, dunque c'è l'assoluzione. Il giudice sportivo della Serie A è chiaro. L'interista Francesco Acerbi è stato assolto dalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti, per mancanza di prove. Il 35enne non è stato sanzionato né squalificato e sarà tra i convocati per la partita contro l'Empoli di lunedì 1° aprile.

Si ipotizzava una stangata da varie giornata di squalifica, è andata diversamente. Non è stato quindi applicato l'articolo 28 del codice di giustizia sportiva che prevede fino a dieci giornate di squalifica. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha "ritenuto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata".

Juan Jesus, quando si è ritrovato in videoconferenza di fronte al procuratore federale, aveva ribadito di aver subito un insulto razzista: "Acerbi mi ha detto 'vai via nero, sei solo un negro', ha ammesso poi di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: 'Per me negro è un insulto come un altro'". Gli ultimi casi, dal 2020 in poi, tra Serie B e Lega Pro, non avevano mai portato a meno di dieci giornate di squalifica, anche in assenza di prove che certificassero il gesto razzista. Per i presunti insulti razzisti, Acerbi era stato escluso dalla Nazionale.

Se ne parlerà tanto, di questa sentenza: non basta la testimonianza dell'offeso. Tutti dicono di non aver sentito, c'è un solo testimone, la vittima (la cui credibilità non viene messa in alcun modo in dubbio dal giudice). Non ce lo facciamo bastare. Ci vuole la ragionevole certezza. Chi si aspettava un segnale forte e deciso, senza tentennamenti, del calcio italiano contro qualsiasi forma di razzismo rimane deluso.