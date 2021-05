Riaprono gli ippodromi: torna il pubblico in tribuna

È tempo di riaperture anche per gli ippodromi di Milano, città amante delle corse ippiche. Sabato 15 maggio riaprono al pubblico gli impianti di Snaitech. La capienza, ovviamente, sarà contenuta: sarà possibile ospitare un massimo di mille spettatori sugli spalti. Esercizi di normalità insomma anche per il mondo dell'ippica, visto che con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizzava alla riapertura in sicurezza al pubblico.

Riaprono gli ippodromi

Porte aperte all’Ippodromo del galoppo, con le prime corse in agenda sabato e domenica e inizio corse fissato per le 13.55 (cancelli aperti un’ora prima). L’Ippodromo Snai La Maura riaprirà invece i cancelli al pubblico venerdì 21 maggio. A Milano oltre alla ripresa delle gare con il pubblico in presenza, tra le 10 e le 19 sarà possibile visitare l’area del Cavallo di Leonardo all’Ippodromo Snai San Siro.

Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l’Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l’Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16.

Negli ippodromi Snai San Siro e Snai La Maura, viene sottolineato in una nota, “saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L’accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5 gradi)”.

Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti nell’impianto ippico.