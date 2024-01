Quattro anelli e partite coi lavori: il progetto da 300 milioni per San Siro (che piace al comune)

Quattro anelli (il terzo non si tocca, ma se ne aggiunge uno 'premium' tra il primo e il secondo), una "piazza dei tifosi" al posto dei cancelli attuali, un costo orientativo di 300 milioni, la possibilità di continuare a ospitare le partite durante i lavori. È il nuovo volto dello stadio di San Siro secondo lo studio Arco Associati, che ha presentato il suo progetto in commissione a Palazzo Marino mercoledì 31 gennaio su sollecitazione di Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, finora sempre favorevole ad abbattere l'attuale stadio e costruirne un altro.

Non è la prima volta che si parla di ristrutturare il Meazza, ma c'è un elemento di novità: ora l'amministrazione comunale la ritiene una strada percorribile. Non si sa ancora, invece, se Milan e Inter ne resteranno affascinati o risponderanno come hanno sempre fatto sulle precedenti ipotesi di rimettere mano a San Siro senza abbatterlo (un "no" secco).

Lo stesso sindaco Beppe Sala ha spiegato perché. In primo luogo, l'amministrazione considera ormai certo il vincolo sul secondo anello nel 2025, dopo avere tentato la strada del ricorso al Tar (stimolata dai club, che hanno chiesto chiarezza sul punto). In secondo luogo, nel frattempo i tassi d'interesse sul mercato sono aumentati parecchio, e probabilmente diventa complicato, per soggetti privati, trovare un miliardo di euro con la prospettiva di tassi altissimi da pagare per molto tempo.

Dato il vincolo della Sovrintendenza, con la conseguente impossibilità di abbattere il Meazza, Sala è stato chiaro: "Da sindaco della Città metropolitana non farei niente per oppormi a nuovi stadi non a Milano; ciò non toglie che possa far di tutto perché le squadre rimangano a Milano". Anche perché il Meazza rischierebbe di diventare un santuario non utilizzato e però molto costoso da mantenere.

E il sindaco ha tracciato tre possibili vie per realizzare la ristrutturazione. La prima strada è realizzare direttamente i lavori ("ma i Comuni hanno molti vincoli sulla spesa corrente"). La seconda è quella di compartecipare ai lavori insieme ai club. La terza, che il sindaco preferirebbe, è concedere un lungo diritto di superficie a Milan e Inter, facendo poi svolgere i lavori a loro e permettendo di "patrimonializzare" lo stadio, un elemento da sempre importante per le due società.